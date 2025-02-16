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Зампредседателя Госсовета Татарстана Ахметов покинул корэш спустя 24 года

Марат Ахметов отметил, что любое дело имеет сво...

pixabay.com

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Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов сложил полномочия главы республиканской Федерации корэш. Новым руководителем организации стал депутат Госдумы Рустам Калимуллин, чью кандидатуру единогласно поддержали на заседании президиума. Об этом сообщает «Татмедиа».

Марат Ахметов отметил, что любое дело имеет свое начало и конец, а решение об уходе было принято после обсуждения с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он покинул пост по собственному желанию.

Ахметов руководил Федерацией корэш Татарстана с 2001 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожали огурцы и лук.

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