В Татарстане подорожали огурцы и лук

В Татарстане с 3 по 10 февраля заметнее всего подорожали огурцы – их цена выросла на 3,46%, достигнув 264,96 рубля за килограмм. Об этом сообщает Татарстанстат.

Также отмечен рост стоимости репчатого лука на 2,45% (до 52,38 рубля за килограмм) и белокочанной капусты на 2,09% (до 43,38 рубля за килограмм). Более чем на 1,5% поднялись цены на картофель, помидоры, подсолнечное масло, детские консервы и сыр.

В то же время за неделю снизилась стоимость моркови – на 2,22% (до 34,51 рубля за килограмм), свеклы – на 1,38% (до 41,84 рубля) и яиц – на 0,53% (до 101,02 рубля за десяток).