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Заместителя главы УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова задержали

Яфизов занимал свою должность с февраля 2020 года

pixabay.com

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В Татарстане был задержан заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Алмаз Яфизов, сообщает «Бизнес Онлайн».

По данным источников, задержание связано с возможным совершением преступления. Предполагается, что Яфизов мог превысить свои должностные полномочия.

Конкретные детали обвинений в отношении замглавы УФАС по РТ пока не раскрыты. Яфизов занимал свою должность с февраля 2020 года и до задержания курировал отделы контроля закупок и взаимодействия с органами власти.

Ранее мы писали о том, что сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель 38-летнего управделами Минземимущества.

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