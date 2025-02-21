Заместителя главы УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова задержали

В Татарстане был задержан заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Алмаз Яфизов, сообщает «Бизнес Онлайн».

По данным источников, задержание связано с возможным совершением преступления. Предполагается, что Яфизов мог превысить свои должностные полномочия.

Конкретные детали обвинений в отношении замглавы УФАС по РТ пока не раскрыты. Яфизов занимал свою должность с февраля 2020 года и до задержания курировал отделы контроля закупок и взаимодействия с органами власти.

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