Сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель 38-летнего управделами Минземимущества

В Кировском суде Казани началось разбирательство по делу Ленара Мухутдинова, сына бывшего руководителя «Татфлота». Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.

По данным следствия, в конце сентября прошлого года Мухутдинов находился за рулём моторной лодки, в которой находились пять человек, включая его самого. Судно перевернулось, в результате чего четверым удалось спастись, а один человек погиб.

Государственный обвинитель отметил, что подсудимый обладал необходимыми знаниями и навыками управления водным транспортом, но нарушил правила. Он не выбрал безопасную скорость, проявил невнимательность и допустил столкновение лодки с пирсом, что привело к трагическим последствиям. После происшествия Мухутдинов отказался от медицинского освидетельствования и скрылся.

Ранее сообщалось, что погибшим оказался 38-летний управляющий делами Минземимущества Татарстана Ильназ Валеев, который не смог выбраться из воды после опрокидывания лодки, пишет «Татар-информ».