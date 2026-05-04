Закупки в Татарстане выросли на 1,8 млрд рублей в первом квартале

Государственный комитет РТ по закупкам опубликовал итоги мониторинга крупных закупок за первый квартал 2026 года. Общий объем размещенных извещений на закупки стоимостью свыше 50 млн рублей составил 67,7 млрд рублей, что на 1,77 млрд рублей превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По итогам конкурентных процедур заключено 111 контрактов на сумму 32,9 млрд рублей. Дополнительно подписано 50 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 15,3 млрд рублей, что представляет рост на 6,4% по сравнению с прошлым годом.

Особенностью первого квартала 2026 года стало полное отсутствие несостоявшихся закупочных процедур, которые не привели бы к заключению контракта. В аналогичном периоде 2025 года такие процедуры составили 359,2 млн рублей. По данным ведомства, это лучший результат за три года.