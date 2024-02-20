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Загитова станет генеральным менеджером своей школы в Казани

Загитова станет генеральным менеджером своей школы в Казани

РБК

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Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова была объявлена будущим генеральным менеджером собственной школы фигурного катания в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана, Владимир Леонов.

По его словам, Загитова не планирует заниматься тренерской деятельностью в школе. Леонов отметил, что она будет играть роль «генерального менеджера», ответственного за подбор тренеров, контроль за процессом, постановку задач.

Кроме того, министр спорта высказал намерение Загитовой привлечь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга для работы в Казани по системе вахтового метода. Леонов подчеркнул, что в настоящее время выполняются подготовительные работы по привлечению специалистов, и обсуждаются условия их работы в школе.

Ранее, Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, посетит ли Путин «Игры будущего».

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