Загитова станет генеральным менеджером своей школы в Казани

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова была объявлена будущим генеральным менеджером собственной школы фигурного катания в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана, Владимир Леонов.

По его словам, Загитова не планирует заниматься тренерской деятельностью в школе. Леонов отметил, что она будет играть роль «генерального менеджера», ответственного за подбор тренеров, контроль за процессом, постановку задач.

Кроме того, министр спорта высказал намерение Загитовой привлечь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга для работы в Казани по системе вахтового метода. Леонов подчеркнул, что в настоящее время выполняются подготовительные работы по привлечению специалистов, и обсуждаются условия их работы в школе.

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