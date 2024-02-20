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Песков: Кремль своевременно сообщит, посетит ли Путин «Игры будущего»

Песков: Кремль своевременно сообщит, посетит ли Путин «Игры будущего»

kremlin.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, когда Владимир Путин прибудет на «Игры будущего» в Казани и планирует ли он это делать. Торжественная церемония открытия состоятся 21 февраля.

По словам пресс-секретаря верховного главнокомандующего, Кремль своевременно сообщит о намерении прибытия президента в Казань. Сообщает об этом ТАСС.

Напомним, что сегодня Чернышенко и Матыцин открыли первый фиджитал-центр в Казани.

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