Песков: Кремль своевременно сообщит, посетит ли Путин «Игры будущего»
kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, когда Владимир Путин прибудет на «Игры будущего» в Казани и планирует ли он это делать. Торжественная церемония открытия состоятся 21 февраля.
По словам пресс-секретаря верховного главнокомандующего, Кремль своевременно сообщит о намерении прибытия президента в Казань. Сообщает об этом ТАСС.
Напомним, что сегодня Чернышенко и Матыцин открыли первый фиджитал-центр в Казани.