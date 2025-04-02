Задержанный за насилие над 4-летней малышкой челнинец оказался ее дедом

KazanFirst стали известны подробности шокирующего случая в Набережных Челнах. По информации источников издания, в конце января 2025 года 59-летнего сварщика задержали по подозрению в насилии над четырёхлетней девочкой. Как выяснилось, подозреваемый является её родным дедом.

Мужчина отрицает свою вину. У него взяты образцы ДНК. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности смерти девочки в квартире на Тэцевской в Казани.