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Задержанный за насилие над 4-летней малышкой челнинец оказался ее дедом

У него взяты образцы ДНК

pixabay.com

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KazanFirst стали известны подробности шокирующего случая в Набережных Челнах. По информации источников издания, в конце января 2025 года 59-летнего сварщика задержали по подозрению в насилии над четырёхлетней девочкой. Как выяснилось, подозреваемый является её родным дедом.

Мужчина отрицает свою вину. У него взяты образцы ДНК. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности смерти девочки в квартире на Тэцевской в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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