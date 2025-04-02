Стали известны подробности смерти девочки в квартире на Тэцевской в Казани

KazanFirst стали известны новые детали трагической гибели 17-летней девушки, тело которой было найдено вечером 31 марта в квартире на улице Тэцевская в Казани.

Как сообщили источники издания, погибшая училась в одном из колледжей города. Девочку обнаружили родители. Рядом лежала предсмертная записка, в которой она призналась в любви к матери, просила прощения и писала, что больше не в силах жить в постоянном несчастье и начинать каждый день с болью.

Также в письме девушка обратилась к молодому человеку, признавшись в своих чувствах. Она просила не винить себя за произошедшее, отмечая, что он был для неё родным и дорогим человеком. В завершении письма девушка выразила сожаление, что не сможет вновь его поцеловать.