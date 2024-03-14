За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

В Татарстане задержаны пять мужчин, подозреваемых в убийствах, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Данные приводит пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Татарстану.



По данным следствия, задержанные мужчины родились в период с 1963 по 1976 год, и все совершили свои преступления в период с 2001 по 2004 год. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.



Летом 2001 года один из обвиняемых возглавлял казанскую группировку «Зининские». Во время распределения влиятельных зон в мире организованной преступности он передал пистолеты ТТ и Макарова одному из подозреваемых лидера группировки «Курицинские». Это оружие было использовано для убийства одного из лидеров «Зининских».



В 2002 году главу группировки «Курицинские» привлекли к уголовной ответственности за другое убийство и заключили под стражу. Остальные члены группировки были переведены на нелегальное положение.Один из обвиняемых, несмотря на это, остался жить дома в Зеленодольске. Его обманом отправили в Спасский район, где были нанесены ножевые ранения, которые привели к смерти. Тело потерпевшего было расчленено и сожжено.В 2003 году лидер ОПГ «Грязь» приказал лидеру «Зининских» отправиться в Москву и убить бывшего члена «Курицинских» из-за конфликта при дележке влиятельных зон. Летом 2004 года «Зининский» убил одного из лидеров «Грязи» на Воробьевской набережной, используя пистолет ТТ.

Напомним, ранее МВД сообщило, что в Татарстане участились случаи кражи средств с банковских карт.