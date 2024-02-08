Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, отделались условкой
59.ru
В Приволжском районном суде Казани был вынесен приговор по делу о хищении 12,5 миллионов рублей у матери умершего военнослужащего. Обвиняемые достигли досудебного соглашения со следствием и раскрыли детали совершенного преступления.
Согласно информации с портала Properm, преступникам был назначен условный срок, однако все пострадавшие имеют возможность взыскать похищенные средства через суд, несмотря на то, что совокупно соучастники уже выплатили 320 тысяч рублей.
Нозим Хоралиев был приговорен к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года, а Рамиль Идрисов — к 5,5 годам условного срока и испытательному сроку на 4,5 года. Гособвинение настаивало на реальных наказаниях, которые заметно превышают выбранные судом сроки.
Следствие пришло к выводу, что мошенники обманули пострадавших совершив 12 эпизодов, связанных с мошенничеством, общая сумма которых превысила 15,6 миллионов рублей.
Ранее, в Казани произошла массовая драка с применением стрелкового оружия, ракетниц и арматуры.