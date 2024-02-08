Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, отделались условкой

В Приволжском районном суде Казани был вынесен приговор по делу о хищении 12,5 миллионов рублей у матери умершего военнослужащего. Обвиняемые достигли досудебного соглашения со следствием и раскрыли детали совершенного преступления.



Согласно информации с портала Properm, преступникам был назначен условный срок, однако все пострадавшие имеют возможность взыскать похищенные средства через суд, несмотря на то, что совокупно соучастники уже выплатили 320 тысяч рублей.



был приговорен к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года, а— к 5,5 годам условного срока и испытательному сроку на 4,5 года. Гособвинение настаивало на реальных наказаниях, которые заметно превышают выбранные судом сроки.Следствие пришло к выводу, что мошенники обманули пострадавших совершив 12 эпизодов, связанных с мошенничеством, общая сумма которых превысила 15,6 миллионов рублей.

Ранее, в Казани произошла массовая драка с применением стрелкового оружия, ракетниц и арматуры.