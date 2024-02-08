В Казани произошла массовая драка со стрельбой

В Казани произошла массовая драка с применением стрелкового оружия, ракетниц и арматуры.



Конфликтная ситуация произошла на улице Кул Гали, где около десяти автомобилей заблокировали легковушку, пытаясь вывести водителя из салона машины. По данным Telegram-канала, нападавших было примерно 30 человек, из которых, предположительно, один был вооружен пистолетом. Другие нападавшие имели при себе ракетницы и арматуру.



Увидев полицейскую машину, нападающие решили скрыться и спрятались во дворах. В ответ на происшествие в городе был объявлен план-перехват силовыми структурами.По информации прокуратуры РТ, по данному инциденту инициировано уголовное дело. Правоохранительные органы ведут расследование, и в случае установления виновности, преступникам может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, за прошедшие сутки в столице РТ было зафиксировано 330 ДТП, в результате которых пострадали два гражданина.