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· Артем Акчурин

За год в Татарстане выявили глаукому у двух тысяч человек

За год в Татарстане выявили глаукому у двух тысяч человек

gazeta.ru

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В Татарстане за прошлый год был впервые поставлен диагноз «глаукома» 2021 человеку, согласно заявлению главы глаукомного отделения республиканской офтальмологической клиники Ольги Зверевой.

Общее число выявленных случаев заболевания глаукомой среди взрослого населения региона составило 38 457. Эта патология наиболее часто проявляется у лиц старше 55 лет.

Примерно 13 000 местных жителей получают бесплатное лечение для коррекции состояния при глаукоме, включающее в себя ассортимент лекарственных препаратов.

По словам спикера, лишь своевременное обращение к врачу и правильное лечение способны стабилизировать внутриглазное давление и замедлить прогрессирование заболевания.

Ранее, в Татарстане анализ ДНК доказал причастность террориста к поджогу.

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