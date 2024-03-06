В Татарстане потенциального террориста нашли с помощью ДНК-анализа

В Татарстане использование метода ДНК-анализа в рамках судебной экспертизы оказало влияние на установление причастности преступника, который хотел организовать теракт, на участие в другом злодеянии. Об этом проинформировал начальник экспертно-криминалистического центра МВД Татарстана Анас Мухаметзянов.

Это произошло в мае 2023 года между ж/д станциями «Дербышки» и «804км» в Казани. Неизвестный мужчина поджог 4 релейных шкафов, расположенных вдоль путей. Была задержка движения поездов. По факту случившегося экспертами были изъяты многочисленные следы преступления, в том числе и биологические. При реализованной ДНК экспертизы выявленный генотип ни с кем не совпал и был поставлен на соответствующий учет.

Однако уже в июле того же года, работниками спецслужб был задержан гражданин, который готовил теракт. В результате экспертизы было выявлено, что именно он также участвовал в совершении преступления в мае.

Напомним, ранее в МВД по РТ была начата работа по геномной регистрации лиц.