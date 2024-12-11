За 2024 год в Татарстане бездомные животные покусали людей почти 3,7 тыс раз
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В Республике Татарстан в 2024 году произошло 3 679 случаев укусов людей бездомными животными. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в «Вечерней Казани» со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Всего в республике за медицинской помощью обратились 8 353 человека, которые пострадали от укусов животных. В 2024 году не было зарегистрировано ни одного случая бешенства среди животных, включая бездомных собак.
Ранее стало известно, что в Татарстане увеличат стоимость социального и детского проездного в 2025 году.
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