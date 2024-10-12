За 2024 год на территории Татарстана построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья
Pro Город
В Татарстане почти полностью удалось выполнить план по вводу жилья в эксплуатацию на 2024 год.
По информации главы Минстроя республики Марата Айзатуллина, в настоящее время построено 2,909 миллионов квадратных метров жилья, что составляет 92% от плана на год. В области коммерческого строительства сдано 49% объектов, предусмотренных планом.
На 78% выполнен план по социальной ипотеке.
Ранее стало известно, что в магазинах Татарстана дорожают помидоры и рыба.
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