В Татарстане дорожают помидоры и рыба

На рынке продуктов в Татарстане наблюдается определённая ценовая динамика.

Стоимость некоторых овощей и фруктов, таких как помидоры, огурцы и бананы, продолжает расти. В то же время покупатели могут порадоваться снижению цен на яблоки.

Кроме того, картофель, морковь и свёкла стали более доступными для домашних заготовок благодаря уменьшению цен. Гречневая крупа также продемонстрировала небольшое снижение стоимости на 1,11%, что добавляет ещё одну положительную ноту в общую картину ценовой политики в регионе, как пишет Татар-Информ.

Ранее стало известно, что с аэропорта Казани сняли ограничения.