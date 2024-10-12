В Татарстане дорожают помидоры и рыба
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На рынке продуктов в Татарстане наблюдается определённая ценовая динамика.
Стоимость некоторых овощей и фруктов, таких как помидоры, огурцы и бананы, продолжает расти. В то же время покупатели могут порадоваться снижению цен на яблоки.
Кроме того, картофель, морковь и свёкла стали более доступными для домашних заготовок благодаря уменьшению цен. Гречневая крупа также продемонстрировала небольшое снижение стоимости на 1,11%, что добавляет ещё одну положительную ноту в общую картину ценовой политики в регионе, как пишет Татар-Информ.
Ранее стало известно, что с аэропорта Казани сняли ограничения.
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