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· Артем Акчурин

За 2023 год в Челнах в ДТП пострадали 97 детей

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В ГИБДД Набережных Челнов была представлена статистика аварий за прошедший 2023 год. Зафиксировано 93 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 97 несовершеннолетних получили различные травмы, а один погиб.

Отделение пропаганды ГИБДД Набережных Челнов также отметило, что в прошедшем году в городе зафиксировано 23 дорожно-транспортных происшествия, инициаторами которых были сами дети. Чаще всего водители не успевали замечать детей, выбегающих на дорогу, из-за плотно припаркованных машин.

Напомним, что за 2023 год всего в Татарстане было зафиксировано 3048 ДТП, в которых пострадало 3629 граждан, а погибло 251 человек.

Ранее, в столице Татарстана за новогодние праздники в ДТП пострадали 13 человек.

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