За 2023 год полицейские Татарстана изъяли более полутонны наркотиков

За 2023 год в Татарстане было зафиксировано более 6 тысяч наркопреступлений. Сотрудниками полиции было изъято 640 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД РТ.

По сообщению ведомства, всего было устранено 6 нарколабораторий, закрыто 47 каналов поставки запрещенных веществ и ограничено 9 тысяч сайтов, где содержатся материалы, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Отмечается, что подобная ситуация отражает общегосударственные тенденции.

Ранее, в Татарстане в 1,5 раза вырос объем телефонных мошенничеств.