В Татарстане объем телефонных мошенничеств за год вырос в 1,5 раза

В 2023 году в республике Татарстан было зафиксировано 26,5 тысячи преступлений, в которых применялись IT-технологии. Это число почти в полтора раза, или на 47,5%, превышает показатели предыдущего года (около 18 тысяч). Такие данные были сообщены сегодня на закрытом совещании Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.





Согласно информации МВД, из общего числа преступлений более 17,8 тысячи связаны с удаленными кражами денег, что на 4,5 тысячи больше, чем в 2022 году (13,3 тысячи). Из всех случаев кражей было разобрано 3,6 тысячи (учитывая и прошлогодние преступления).Из статистики следует, что в 2023 году количество IT-преступлений практически сравнялось с общим числом преступлений в целом (около 29 тысяч). По результатам работы в области борьбы с IT-преступлениями, РТ занимает пятое место в России, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской и Московской областям, а также Краснодарскому краю.