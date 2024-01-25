В Татарстане объем телефонных мошенничеств за год вырос в 1,5 раза
В 2023 году в республике Татарстан было зафиксировано 26,5 тысячи преступлений, в которых применялись IT-технологии. Это число почти в полтора раза, или на 47,5%, превышает показатели предыдущего года (около 18 тысяч). Такие данные были сообщены сегодня на закрытом совещании Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Из статистики следует, что в 2023 году количество IT-преступлений практически сравнялось с общим числом преступлений в целом (около 29 тысяч). По результатам работы в области борьбы с IT-преступлениями, РТ занимает пятое место в России, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской и Московской областям, а также Краснодарскому краю.