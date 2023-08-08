Выделили 86 млрд рублей: стали известны планы по дорожным работам в Татарстане на 2023 год
Надежда Острокол
В Татарстане на программу дорожных работ на 2023 год было выделено 86,8 миллиардов рублей, что на 19,4 миллиарда рублей больше, нежели в 2022 года, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на тематической пресс-конференции. Он отметил, что в общий объем финансирования включены в том числе и средства, которые поступили в виде опережающих кредитных средств республики, что составило 8,2 миллиарда рублей.
Известно, что часть денег будет направлена на:
- возведение и ремонт дорог - 13,7 млрд;
- капитальный ремотн дорог - 15,8 млрд;
- содержани едорог - 7,8 млрд;
- нацпроект «Безопасные качественные дороги» - 14,7 млрд;
- прочие программы (подъезды к СНТ, сельски едороги) - 2,6 млрд;
- строительство дороги Алексеевское - Альметьевск - 28,5 млрд;
- муниципальный дорожный фонд - 1,3 млрд;
- ремонт асфальтобетонного покрытия населенных пунктов - 1 млрд.
Напомним, что сегодня стало известно о планах на завершение первого этапа работ на мосту «Миллениум» в Казани до конца августа 2023 года - примерно к 30 числу, о чем заявил Артем Чукин в рамках пресс-конференции.