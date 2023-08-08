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Завершат до конца лета?: стало известно, как продвигаются работы на «Миллениуме» в Казани

Первый этап ремонта на мосту «Миллениум» в Казани завершат к 30 августа 2023 года
Завершат до конца лета?: стало известно, как продвигаются работы на «Миллениуме» в Казани

Дарья Порсева

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Первый этап работ на мосту «Миллениум» в Казани хотят завершить в августе 2023 года, сообщил замглавы миндортранса РТ Артем Чукин сегодня, 8 августа, на пресс-конференции. Он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что, повторяя слова других, может сказать о завершении работ к начу сентября, 30 августа. Отметим, что речь идет именно о первом этапе.

Напомним, что движение по одной половине моста «Миллениум» было перекрыто в июне 2023 года. Во время проведения ремонтных работ на строении было организовано двухполосное движение транспорта по другой части моста.

Напомним, что накануне руководитель исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил о завершении строительных работ на мосту по Назарбаева в октябре 2023 года. При этом график, который был изначально намечен, опередили почти на год. Сейчас специалисты занимаются монолитными работами и устройством дорожной одежды. Всего в этом году в Казани выполняют работы на пяти мостах.

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