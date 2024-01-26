Всероссийская детская Фольклориада пройдет в Казани в 2024 году

В Казани в 2024 году с 19 по 23 июня пройдет всероссийская детская фольклориада. Об этом сообщило министерство культуры РФ.

В фестивале будут участвовать более одной тысячи детей из разных уголков страны. На мероприятии выступят солисты фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамбли народного танца, исполнители разнообразных национальных инструментов.

Впервые среди детей фольклориада было организована в Чебоксарах в 2022 году.

Ранее, детский омбудсмен Волынец заявила, что ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить.