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Детский омбудсмен Волынец: ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить

Детский омбудсмен Волынец: ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить

kazanreporter.ru

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Детский омбудсмен Татарстана, Ирина Волынец, считает, что дети в возрасте от 10 лет должны иметь возможность самостоятельно решать, с кем они будут жить в случае развода родителей. Она призывает не лишать детей этого права и подчеркивает, что многие из них могут быть привязаны больше к одному из родителей.

Волынец отмечает, что некоторые родители могут пытаться манипулировать детьми и настраивать их против другого родителя, 10-летний возраст уже позволяет ребенку осознавать свои решения. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей не является правильным.

Она также выражает сомнения относительно критериев, которые должны устанавливаться для определения родителя, на кого будет возложена ответственность за воспитание ребенка. Если речь идет о материальном положении, то на это предусмотрены алименты.

Волынец призывает наказывать родителей-манипуляторов, которые разрушают психику ребенка и стараются настроить его против другого родителя. По ее мнению, определить виновных можно будет с помощью психолого-педагогической экспертизы.

Она уверена, что это поможет детям и они не будут испытывать психических травм после развода и конфликтов между родителями.

Ранее, омбудсмен РТ Волынец призвала помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми.

Недавно, Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ.

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