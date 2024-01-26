Детский омбудсмен Волынец: ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить
kazanreporter.ru
Детский омбудсмен Татарстана, Ирина Волынец, считает, что дети в возрасте от 10 лет должны иметь возможность самостоятельно решать, с кем они будут жить в случае развода родителей. Она призывает не лишать детей этого права и подчеркивает, что многие из них могут быть привязаны больше к одному из родителей.
Волынец отмечает, что некоторые родители могут пытаться манипулировать детьми и настраивать их против другого родителя, 10-летний возраст уже позволяет ребенку осознавать свои решения. Против его воли заставлять его жить с одним из родителей не является правильным.
Волынец призывает наказывать родителей-манипуляторов, которые разрушают психику ребенка и стараются настроить его против другого родителя. По ее мнению, определить виновных можно будет с помощью психолого-педагогической экспертизы.
Она уверена, что это поможет детям и они не будут испытывать психических травм после развода и конфликтов между родителями.
Ранее, омбудсмен РТ Волынец призвала помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми.
Недавно, Минниханов открыл Год семьи и вручил награды многодетным семьям РТ.