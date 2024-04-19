Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ

В Верховном суде РТ рассматривается уголовное дело казанской активистки, которая подозревается в реабилитации нацизма и дискредитации ВС РФ.

В парке Урицкого фигурантка устроила несогласованный антивоенный митинг в конце апреля 2023 года. Татарстанка сфотографировалась около фоне Вечного огня с плакатом «9 мая», однако буква «м» была перевернутой. Фото появилась в соцсетях и лингвист с психологом увидели в этих действиях признаки дискредитации армии РФ.

Жительница Татарстана и раньше показывала свое несогласие с действиями ВС РФ, например, на концерте Олега Газманова она была в кофте с антивоенной надписью. За это девушка получила штраф - 40 000 рублей. Сейчас в ожидании суда активистка сидит дома под подпиской о невыезде, пишет ТАТАР Информ.