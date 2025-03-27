Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

В числе пассажиров батискафа, затонувшего в Хургаде, оказались туристы из Татарстана. Об этом сообщили в соцсетях и телеграм-канале «Осторожно, новости».

По предварительным данным, удалось установить личности трёх погибших россиян, находившихся на борту. Среди них — жители Татарстана Кристина и Равиль Валиуллины. Во время трагедии они были на судне вместе с детьми.

Как рассказала KazanFirst главврач Уруссинской ЦРБ Светлана Шакирова, супруги работали в этом медучреждении. По её словам, семья находилась в отпуске.

Ранее мы писали о том, что в Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка.