В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка
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В Казани произошёл трагический случай — в одной из квартир обнаружили тело двухмесячной девочки с синяками на лице. По информации «Татар-информ», инцидент случился во вторник, 25 марта.
Сообщается, что мать покормила малышку и уложила её спать, однако спустя время ребёнок внезапно умер.
Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения экспертизы, которая установит, имело ли место насильственное воздействие.
Ранее мы писали о том, что в Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок.
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