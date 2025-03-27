В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка

В Казани произошёл трагический случай — в одной из квартир обнаружили тело двухмесячной девочки с синяками на лице. По информации «Татар-информ», инцидент случился во вторник, 25 марта.

Сообщается, что мать покормила малышку и уложила её спать, однако спустя время ребёнок внезапно умер.

Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения экспертизы, которая установит, имело ли место насильственное воздействие.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Восстания в ДТП пострадал ребенок.