Туристы из Казани застряли в Турции
Владимир Гердо/ТАСС
Авиарейсы из Далмана в Казань перенесли на неопределённый срок.
Всё из-за проблемы с самолётом перевозчика.
Сотни туристов из столицы Татарстана остаются в турецком аэропорту. Представители аэропорта и авиакомпании завили, что авиасообщение может возобновиться только завтра.
Ранее мы сообщали, что водитель в неадекватном состоянии устроил аварию на Кировской дамбе, выехав на встречную полосу.
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