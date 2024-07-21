Туристы из Казани застряли в Турции

Авиарейсы из Далмана в Казань перенесли на неопределённый срок.

Всё из-за проблемы с самолётом перевозчика.

Сотни туристов из столицы Татарстана остаются в турецком аэропорту. Представители аэропорта и авиакомпании завили, что авиасообщение может возобновиться только завтра.

Ранее мы сообщали, что водитель в неадекватном состоянии устроил аварию на Кировской дамбе, выехав на встречную полосу.