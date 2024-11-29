Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

28 ноября на уроке физкультуры в политехническом техникуме, который находится в Альметьевске, одному из студентов стало плохо, после чего его доставлен в больницу, где он спустя како-то время умер.

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело после причинения смерти по неосторожности.

Сейчас по уголовному делу была назначена судмедэкспертиза, которая установит причину гибели молодого человека. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти студента в казанском общежитии. Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.

Ректор университета Тимур Алибаев обо всем знает. Ситуация контролируется. Кроме того, руководство вуза находится на связи с семьей умершего, близким юноши окажут помощь и поддержку.