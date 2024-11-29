Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

Сотрудники Следственного комитета России завели...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

28 ноября на уроке физкультуры в политехническом техникуме, который находится в Альметьевске, одному из студентов стало плохо, после чего его доставлен в больницу, где он спустя како-то время умер.

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело после причинения смерти по неосторожности.

Сейчас по уголовному делу была назначена судмедэкспертиза, которая установит причину гибели молодого человека. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти студента в казанском общежитии. Специалисты отметили, что этот инцидент будет изучен. Служба безопасности учебного заведения будет содействовать правоохранителям.

Ректор университета Тимур Алибаев обо всем знает. Ситуация контролируется. Кроме того, руководство вуза находится на связи с семьей умершего, близким юноши окажут помощь и поддержку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Важное в РТ

20 часов назад

В Татарстане детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой

самый эффективный гель от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Важное в РТ

3 дня назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

фитбокс для девушек в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости Казани

17 часов назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

19 часов назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Казани

23 минуты назад

14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса

Новости Татарстана

43 минуты назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

Новости Казани

2 часа назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань
Студент политехнического колледжа умер на физку...
Новости Татарстана
5 часов назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ограничено движение на Оренбургский проезд

Новости Казани

5 часов назад

Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы
Важное в РТ
6 дней назад

Более 1,2 млн жителей Татарстана пользуются СберСпасибо