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Возбуждено дело по факту гибели татарстанца после падения в колодец

Сейчас ведутся следственные действия, направлен...

Катя Царева

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В Елабужском районе 3 февраля в канализационном колодце на территории базы отдыха обнаружили тело 35-летнего мужчины. По результатам экспертизы, причиной его смерти стало утопление. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, 1 февраля мужчина приехал на базу отдыха на встречу выпускников, а на следующий день бесследно пропал.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, что на пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры на первом и втором этажах, а также крышу здания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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