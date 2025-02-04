На пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина

В посёлке Васильево на ул. Волостнова, 5 произошёл пожар в 2-этажном многоквартирном доме барачного типа.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры на первом и втором этажах, а также крышу здания.

Спасатели ГУ МЧС РФ по Татарстану эвакуировали 3 человек с использованием дыхательных аппаратов. Ещё четверо жильцов смогли покинуть дом самостоятельно до прибытия помощи. Всего в здании проживало восемь человек.

Пожар, распространившийся на 200 квадратных метров, тушили 44 специалиста при поддержке 13 единиц техники. В ходе разбора завалов обнаружили тело 45-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает о правилах пожарной безопасности: