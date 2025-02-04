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На пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина

Пожар, распространившийся на 200 квадратных мет...

МЧС

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В посёлке Васильево на ул. Волостнова, 5 произошёл пожар в 2-этажном многоквартирном доме барачного типа.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры на первом и втором этажах, а также крышу здания.

Спасатели ГУ МЧС РФ по Татарстану эвакуировали 3 человек с использованием дыхательных аппаратов. Ещё четверо жильцов смогли покинуть дом самостоятельно до прибытия помощи. Всего в здании проживало восемь человек.

Пожар, распространившийся на 200 квадратных метров, тушили 44 специалиста при поддержке 13 единиц техники. В ходе разбора завалов обнаружили тело 45-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает о правилах пожарной безопасности:

  • Тушите сигареты только в пепельнице.
  • Не курите в состоянии усталости или алкогольного опьянения, особенно в постели или кресле.
  • Избегайте курения на балконе и не выбрасывайте окурки вниз.
  • Установите автономный пожарный извещатель.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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