На пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина
МЧС
В посёлке Васильево на ул. Волостнова, 5 произошёл пожар в 2-этажном многоквартирном доме барачного типа.
Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил две квартиры на первом и втором этажах, а также крышу здания.
Спасатели ГУ МЧС РФ по Татарстану эвакуировали 3 человек с использованием дыхательных аппаратов. Ещё четверо жильцов смогли покинуть дом самостоятельно до прибытия помощи. Всего в здании проживало восемь человек.
Пожар, распространившийся на 200 квадратных метров, тушили 44 специалиста при поддержке 13 единиц техники. В ходе разбора завалов обнаружили тело 45-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает о правилах пожарной безопасности:
- Тушите сигареты только в пепельнице.
- Не курите в состоянии усталости или алкогольного опьянения, особенно в постели или кресле.
- Избегайте курения на балконе и не выбрасывайте окурки вниз.
- Установите автономный пожарный извещатель.
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