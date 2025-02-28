Возбуждено дело по факту гибели рабочего в Челнах

27 февраля 2025 года в Набережных Челнах 27-летний рабочий сорвался с 17-го этажа строящегося жилого дома на улице Раскольникова и погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на строительной площадке.

По предварительной версии, мужчина занимался установкой опалубки, однако, несмотря на наличие страховочного пояса, не был пристегнут. По неустановленной причине он потерял равновесие и упал. От полученных травм рабочий скончался на месте.

В ходе расследования проверят действия ответственных лиц, отвечающих за соблюдение норм безопасности на стройке.

Ранее мы писали о том, что СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова.