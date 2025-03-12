Возбуждено дело по факту гибели рабочего от трубы в Татарстане

Вечером 11 марта 2025 года на нефтяной скважине возле села Кульшарипово в Альметьевском районе произошел смертельный инцидент. Во время выполнения работ 49-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту нарушения требований безопасности возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, на объект доставили бурильное оборудование. В момент разгрузки одна из труб сорвалась со строп и упала на мужчину, который находился поблизости. Он скончался на месте.

Следственные органы намерены дать правовую оценку действиям ответственных лиц, контролирующих безопасность на предприятии.

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