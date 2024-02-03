Восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс

Подержанный самолет Ту-214, прошедший сертификацию, совершил успешный полет из Жуковского в Адлер. Представители ПАО «ОАК» поделились подробностями этого события. Передает 116.RU.



Известно, что переданное авиакомпании Red Wings воздушное судно взлетело в пятницу, 2 февраля, и успешно приземлилось в гавани Адлера. Загрузка рейса составила более 90%.



По словам представителей ОАК, Ту-214 в последние годы эксплуатировался спецотрядами «Россия» и использовался для правительственных полетов.Авиакомпания Red Wings отметила, что после модернизации воздушное судно получило новый салон и готова помогать ОАК с внедрением новых машин в эксплуатацию, особенно с учетом опыта работы с Ту-204/214.

Ранее, стало известно, что через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань.