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· Артем Акчурин

Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань

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В исполкоме Казани на встрече оперативного штаба обсудили нарастающую проблему очистки города от рекордного количества снега, выпавшего в январе. Этот снегопад стал непревзойденным за многие годы, заметая улицы и дворы. Несмотря на усилия дорожной техники и коммунальных служб, стихия оказалась слишком сильной. Горожане, устав от ожидания, начали сами принимать меры, но не все сделали это осознанно.

Проблема заключается в том, что многие автовладельцы до сих пор не убрали свои машины, мешая спецтехнике проходить и усложняя процесс очистки от снега.

Ситуация становится все более критической, поскольку с приходом весны может начаться таяние снега, что угрожает затоплением города. Мэр Ильсур Метшин уже сейчас призывает ответственных лиц начать подготовку к принятию противопаводковых мер.

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