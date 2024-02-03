Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань
В исполкоме Казани на встрече оперативного штаба обсудили нарастающую проблему очистки города от рекордного количества снега, выпавшего в январе. Этот снегопад стал непревзойденным за многие годы, заметая улицы и дворы. Несмотря на усилия дорожной техники и коммунальных служб, стихия оказалась слишком сильной. Горожане, устав от ожидания, начали сами принимать меры, но не все сделали это осознанно.
Ситуация становится все более критической, поскольку с приходом весны может начаться таяние снега, что угрожает затоплением города. Мэр Ильсур Метшин уже сейчас призывает ответственных лиц начать подготовку к принятию противопаводковых мер.