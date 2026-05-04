Воспитателя из Зеленодольска привлекут к суду за травму ребенка

Следственный комитет передал в суд уголовное дело против бывшей сотрудницы детского сада Зеленодольска. Женщину обвиняют в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По версии следствия, во время прогулки на территории детского сада воспитательница не обеспечила надлежащий присмотр за подготовительной группой. В результате шестилетний мальчик упал с лестницы и получил травму.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как халатность при исполнении профессиональных обязанностей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.