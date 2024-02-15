Воспитанник казанского «Ак Барса» досрочно завершил хоккейную карьеру

Бывший защитник нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги, Дамир Мусин, принял решение завершить свою хоккейную карьеру.

Дамир завершил свою игровую деятельность в возрасте 29 лет. Последней командой, за которую он выступал, стал клуб «Дизель» из Пензы, участвующий в соревнованиях Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Прежде он играл в различных клубах КХЛ, таких, как «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи», московский «Спартак» и «Ак Барс», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. В общей сложности Дамир сыграл 340 матчей, забросил 11 шайб и сделал 37 голевых передач в рамках КХЛ.

В 2017 году Мусин был включен в состав сборной РФ на Шведские хоккейные игры, где он принял участие во всех трех матчах и записал на свой счет результативную передачу.

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