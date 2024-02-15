Первые участники «Игр будущего» прилетели в Казань

В эту ночь в международный аэропорт «Казань» прибыла первая делегация фиджитал-спортсменов, готовящихся к участию в мультиспортивном турнире «Игры будущего». Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и фиджитал-хоккей.

Всего 124 участника из различных стран, включая Перу, Боливию, США, Канаду, Мексику, Латвию, Эстонию, Аргентину, Бразилию, Иран, Турцию, Малайзию и Индонезию, прибыли в столицу Татарстана из Стамбула. Их встретили национальными танцами, песнями и блюдами. Кроме того, спортсменов лично встретил, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», Михаил Леонов.

По его словам, это самый настоящий праздник, так как спортсмены прилетели из разных уголков мира. Он выразил надежду, что подготовленная уникальная программа, поможет зарядить спортсменов сразу после прилета и они смогут показать высокие результаты на соревнованиях.

Ранее, стало известно, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч спортсменов.