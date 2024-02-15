Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Первые участники «Игр будущего» прилетели в Казань

Подписаться в Telegram

В эту ночь в международный аэропорт «Казань» прибыла первая делегация фиджитал-спортсменов, готовящихся к участию в мультиспортивном турнире «Игры будущего». Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах Dota 2 и фиджитал-хоккей.

Всего 124 участника из различных стран, включая Перу, Боливию, США, Канаду, Мексику, Латвию, Эстонию, Аргентину, Бразилию, Иран, Турцию, Малайзию и Индонезию, прибыли в столицу Татарстана из Стамбула. Их встретили национальными танцами, песнями и блюдами. Кроме того, спортсменов лично встретил, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», Михаил Леонов.

По его словам, это самый настоящий праздник, так как спортсмены прилетели из разных уголков мира. Он выразил надежду, что подготовленная уникальная программа, поможет зарядить спортсменов сразу после прилета и они смогут показать высокие результаты на соревнованиях.

Ранее, стало известно, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч спортсменов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

уничтожение тараканов в жилых домах

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

где можно сделать брови в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

20 часов назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой