Военный на СВО спас котенка и привез его в Лениногорск

В мае 2023 года участник спецоперации из Лениногорского района Татарстана нашел в Херсонской области котенка, брошенного в картонной коробке. Об этом сообщает Татар-информ.

Военнослужащий по имени Влад забрал ослабленного малыша, отмыл, согрел и накормил. Так началась их дружба. Котенок, которого назвали Диким, жил с бойцом в блиндаже, а во время отпуска отправился с ним в Лениногорск.

Сейчас Дикий — счастливый домашний кот, и сложно поверить, что когда-то он был голодным и бездомным.

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