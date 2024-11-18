Водителя зажало: 2 ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача

По предварительным данным, мужчина на чёрном автомобиле "Киа Рио" столкнулся с машиной "Опель" на выезде из города. Известно, что внутри были жены. Одну потерпевшую с окровавленной головой увезли на карете скорой медицинской помощи в больницу.

Кроме того, примерно через 500 метров эта же машина влетела в "Четвёрку" — водителя в машине зажало, свидетелям пришлось отодрать дверь, однако вызволить его не вышло. В настоящее время на месте происшествия находились сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Мужчина в сознании, у него травмированы руки и ноги. Нетрезвый водитель на автомобиле "Киа" почти не пострадал, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что татарстанец окажется в суде за насилие в отношении 2 дочерей своей сожительницы. Помимо этого, он угрожал девочкам расправой, если они сообщат обо всем.