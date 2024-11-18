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· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанец окажется в суде за насилие 2 дочерей сожительницы

Помимо этого, он угрожал девочкам расправой

pixabay.com

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По информации следствия, в период с 2022 по 2024 г. нетрезвый мужчина наедине с дочками своей сожительницы, 2016 и 2018 годов рождения, совершал в отношении несовершеннолетних насилие интимного характера. Помимо этого, он угрожал девочкам расправой, если они сообщат обо всем.

К счастью, через некоторое время одна потерпевшая рассказала обо всем тете, которая обратилась в полицию.

Как итог, суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки. Мужчина пришел перед закрытием помещения, чтобы было как можно меньше очевидцев. К счастью, работники пункта не растерялись... Сотрудники написали заявление и стали считать ущерб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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