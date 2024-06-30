Новости Татарстана
· 16+ · Полина Сластникова

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Ранее мы писали, что в Тукаевском районе случилось ДТП. Водитель Hyundai Solaris выскочил на встречку, из-за чего случилось лобовое столкновение в ГАЗелью.

Пресс-служба прокуратуры Тукаевского района РТ

Подписаться в Telegram

Ранее мы писали, что в Тукаевском районе случилось ДТП. Водитель Hyundai Solaris выскочил на встречку, из-за чего случилось лобовое столкновение в ГАЗелью.
67-летний водитель Hyundai умер в машине скорой помощи после столкновения. Ещё три пассажира, в том числе 6-летний ребёнок, находятся в больнице.

В сети появилось видео с регистратора, запечатлившего аварии, пользователи в комментария предполагают, что судя по движению автомобиля, погибшему стало плохо или он на что-то отвлёкся.
Ранее мы также сообщали, что на трассе в Нижнекамском районе произошло возгорание бензовоза после столкновения с фурой и легковушкой, никто не погиб.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

дезинсекция от тараканов в москве виды эффективность

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

2 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

кафельные работы цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Татарстана

3 часа назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Лонгриды
2 дня назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Казани

39 минут назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Новости Татарстана

59 минут назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Новости Татарстана

3 часа назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Новости Казани

4 часа назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

6 часов назад

На трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане можно будет отправить документы мировым судьям через Госуслуги

Новости Казани

8 часов назад

Тело утопленника нашли в Кукушкино
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
2 дня назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе