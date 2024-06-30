Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Ранее мы писали, что в Тукаевском районе случилось ДТП. Водитель Hyundai Solaris выскочил на встречку, из-за чего случилось лобовое столкновение в ГАЗелью.

67-летний водитель Hyundai умер в машине скорой помощи после столкновения. Ещё три пассажира, в том числе 6-летний ребёнок, находятся в больнице.



В сети появилось видео с регистратора, запечатлившего аварии, пользователи в комментария предполагают, что судя по движению автомобиля, погибшему стало плохо или он на что-то отвлёкся.Ранее мы также сообщали , что на трассе в Нижнекамском районе произошло возгорание бензовоза после столкновения с фурой и легковушкой, никто не погиб.