Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе
Пресс-служба прокуратуры Тукаевского района РТ
Ранее мы писали, что в Тукаевском районе случилось ДТП. Водитель Hyundai Solaris выскочил на встречку, из-за чего случилось лобовое столкновение в ГАЗелью.
67-летний водитель Hyundai умер в машине скорой помощи после столкновения. Ещё три пассажира, в том числе 6-летний ребёнок, находятся в больнице.
Ранее мы также сообщали, что на трассе в Нижнекамском районе произошло возгорание бензовоза после столкновения с фурой и легковушкой, никто не погиб.
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