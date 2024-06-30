Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

На трассе M7 столкнулись легковой автомобиль Hyunda Solaris и ГАЗель.

Предварительно, пожилой водитель легковушки выехал на встречку, из-за чего и произошло лобовое столкновение с ГАЗелью.

Четырёх пострадавших из Solaris, среди которых был шестилетний ребёнок, доставили в больницу, водитель и пассажирка газели не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются прокуратурой.

Ранее мы писали, что на трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз.