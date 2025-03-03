Водитель Chevrolet снес лося перед Елабугой и попал в больницу

На въезде в Елабугу водитель Chevrolet сбил лося. Автомобиль получил серьёзные повреждения.

В результате удара машина съехала в кювет. Водителя доставили в приёмное отделение Елабужской ЦРБ, где у него диагностировали травмы, ушибы и раны. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение, пишет «Новая Кама».

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