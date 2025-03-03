Мужчине обрубило палец на заводе "Аметист" в Челнах

45-летний Вадим, оператор станка 4-го разряда, пострадал во время работы на корейском волочильном аппарате. По предварительным данным, его палец попал в механизм.

Коллеги оперативно оказали первую помощь, после чего пострадавшего госпитализировали. Однако верхнюю фалангу спасти не удалось, пишет Mash Iptash.

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