Мужчине обрубило палец на заводе "Аметист" в Челнах
Катя Царева
45-летний Вадим, оператор станка 4-го разряда, пострадал во время работы на корейском волочильном аппарате. По предварительным данным, его палец попал в механизм.
Коллеги оперативно оказали первую помощь, после чего пострадавшего госпитализировали. Однако верхнюю фалангу спасти не удалось, пишет Mash Iptash.
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