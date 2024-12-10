Власти РТ утвердили меры для снижения влияния на воздух в Казани

В РТ правительство прописало меры для снижения нагрузки на атмосферный воздух в региональной столице Татарстана и близлежащих районах.

По документу, который подписал премьер-министр региона Алексей Песошин, работать следует над Казанью и участками в пределах 3 км от нее. Меры касаются юрлиц и частных бизнесменов, которые строят или ремонтируют предприятия от 1 до 3 категории.

Организации должны будут передавать Минэкологии Татарстана данные о работе на объекте. Ответственным нужно собрать сведения о параметрах выбросов в воздух.

Специалисты проанализируют качество атмосферы. Данные по результатам в течение недели передадут сотрудникам Роспотребнадзора, Росприроднадзора и в государственную экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане планируют отказаться от мигрантов в экономике.