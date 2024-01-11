Власти Казани утвердили дни бесплатных парковок в 2024 году

Власти Казани утвердили дни, когда граждане будут освобождены от оплаты парковочных мест в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован мэрией столица РТ.



В частности, бесплатная парковка уже предоставлялась с 1 по 5 января, а также 8 января. Кроме того, граждане смогут бесплатно парковаться в следующие даты: 23 февраля, 8 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая, 12 июня, 30 августа, 4 и 6 ноября, 30 и 31 декабря, а также в дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама.

Отметим, что парковки будут платными 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря из-за переноса некоторых праздников на субботние дни.

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