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Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани

Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани

пресс-служба Правительства РФ

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Билеты на грядущий Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в столице РТ с 21 февраля по 3 марта, пользуются повышенным спросом. Информацию об этом обнародовал на совещании Правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Продажи билетов находятся на активном уровне, прослеживается значительное, можно сказать, волнующее внимание», – пересказал выступивший перед Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что для увеличения числа онлайн-зрителей привлекут как всеобщенациональные телевизионные каналы, так и электронные платформы – VK Play и Trovo. По данным, доступным на онлайн-ресурсе Кабмина, планируется широкое освещение турнира более чем 600 средств массовой информации, как российских, так и зарубежных.

Ранее, стало известно, что 9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани, а также присоединяться команды государств, не входящих в сообщество.

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