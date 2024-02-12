Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани

Билеты на грядущий Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в столице РТ с 21 февраля по 3 марта, пользуются повышенным спросом. Информацию об этом обнародовал на совещании Правительства вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Продажи билетов находятся на активном уровне, прослеживается значительное, можно сказать, волнующее внимание», – пересказал выступивший перед Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что для увеличения числа онлайн-зрителей привлекут как всеобщенациональные телевизионные каналы, так и электронные платформы – VK Play и Trovo. По данным, доступным на онлайн-ресурсе Кабмина, планируется широкое освещение турнира более чем 600 средств массовой информации, как российских, так и зарубежных.

Ранее, стало известно, что 9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани, а также присоединяться команды государств, не входящих в сообщество.