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Владимир Путин и президент Киргизии проведут встречу в Казани

Владимир Путин и президент Киргизии проведут встречу в Казани

РИА

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Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров планируют провести встречу в Казани. По информации, переданной из пресс-службы главы республики, ожидается, что поездка Жапарова состоится 20–21 февраля, когда он примет участие в церемонии открытия соревнований «Игры будущего», проводимых в столице Татарстана.

Помимо запланированной встречи с Владимиром Путиным, Садыр Жапаров намерен провести переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Ожидается, что на этих встречах будет освещаться широкий круг вопросов, включая аспекты сотрудничества в области культуры, торговли и экономики между двумя странами.

Ранее, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что столица РТ станет для «Игр будущего» тем же, чем когда-то были греческие Афины для олимпийского движения.

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