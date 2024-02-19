Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что столица РТ станет для «Игр будущего» тем же, чем когда-то были греческие Афины для олимпийского движения. Он сообщил об этом в день открытия нового турнира, выразив мнение о том, что город уже неоднократно был в центре событий спортивного мира.

Метшин отметил, что город стоит на пороге нового формата мероприятий, который объединит реальность и цифровой мир. Он сравнил создание «Игр будущего» с зарождением Олимпиады в Афинах и выразил уверенность, что сегодня у них рождается новый вид Олимпиады, а именно цифровая. Мэр также напомнил, что Казань победила в конкурсе на право проведения турнира у 19 других городов.



«Игры будущего» объединяют виртуальный и реальный спорт под брендом фиджитал-спорта. В рамках турнира представлено 21 дисциплина, ожидается участие 2 тыс. спортсменов и прибытие 5 тыс. гостей из 107 стран. Соревнования уже начались, а церемония открытия запланирована на 21 февраля.